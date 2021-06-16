وفاة الممثلة الأميركية ليسا باينس متأثرة بإصابتها في حادث دهس

توفيت الممثلة الأميركية ليسا باينس التي اشتهرت بدورها في فيلم "غون غيرل"، بعد عشرة أيام من اصابتها عندما دهستها دراجة نارية أو دراجة سكوتر في مانهاتن، على ما أفاد ناطق باسم شرطة نيويورك الثلاثاء .

وأوضح الناطق أن وفاة ليسا باينس (65 عاما) أُعلنت في المستشفى الاثنين متأثرة بإصابتها جرّاء الحادث الذي تعرضت له في 4 يونيو بالقرب من مركز لينكولن الثقافي.

وكانت باينس أصيبت بصدمة في الرأس بعدما تجاوزت الدراجة الإشارة المرورية فيما كانت الممثلة تعبر الشارع. ولم تتمكن شرطة نيويورك من تحديد نوع الدراجة التي دهستها.

واشار الناطق باسم الشرطة إلى أن التحقيق جار لكن اي شخص لم يوقف حتى الآن.

ونقلت شبكة "إن بي سي" عن مدير أعمال الراحلة ديفيد ويليامز قوله "لقد أحزنتنا وفاة ليسا المأساوية والعديمة المعنى. كانت امرأة ذكية وطيبة وكريمة متفانية في عملها سواء على المسرح أو أمام الكاميرات أو وخصوصاً في علاقتها مع زوجتها وعائلتها وأصدقائها".

ونشرت زوجة باينس كاثرين كرانولد الثلاثاء تغريدة ضمّنتها سلسلة من الصور تحية لشريكة حياتها.

ومثلت ليسا باينس في الكثير من الأعمال السينمائية والمسرحية والمسلسلات الكوميدية ومنها "روزان".

وكان دوراها في "غون غيرل" (2014) وفي الكوميديا الرومانسية "كوكتيل" (1988) مع توم كروز الأبرز في مسيرتها السينمائية.



