إريكسن يطمئن الجماهير من سريره: أنا بخير

كوبنهاجن (رويترز)

قال كريستيان إريكسن لاعب الدنمارك إنه «بخير في ظل الظروف»، وعبر عن امتنانه للرسائل التي تدفقت عليه بعد إصابته بأزمة قلبية في المباراة الأولى لبلاده في بطولة أوروبا لكرة القدم السبت الماضي. وهذا أول تعليق عام من إريكسن منذ سقوطه بالملعب وسط استعدادات الدنمارك لمباراتها الثانية بالمجموعة الثانية أمام بلجيكا الخميس.

وفي رسالة عبر حساب منتخب الدنمارك بتطبيق انستجرام، قال إريكسن: «شكر كبير على التمنيات الجميلة والرائعة والرسائل من جميع أنحاء العالم، وهذا يعني الكثير لي ولعائلتي. أنا بخير في ظل الظروف».

وأرفقت الرسالة بصورة لإريكسن (29 عاماً) وهو يرقد على السرير مبتسماً ويرفع إصبع الإبهام، وأضاف: «لكنني أشعر بخير الآن، وسأشجع الزملاء بالفريق في المباريات المقبلة. العبوا جميعاً من أجل الدنمارك». وقال مدرب الدنمارك كاسبر يوملاند إنه من «العاطفي جداً» للاعبين العودة للاستاد الذي شهد إصابة زميلهم، وأبلغ يوملاند الصحفيين: «قلت إن كريستيان هو قلب الفريق ونبض وإيقاع لعبنا».

وأضاف: «لا يمكن لأحد تعويض كريستيان، لكننا سنتكاتف سوياً لتنفيذ شيء مختلف». وسقط إريكسن مغشياً عليه قبل نهاية الشوط الأول في مباراة أمام فنلندا، ونقل للمستشفى بعد خضوعه لإنعاش قلبي رئوي في الملعب، واستكملت المباراة بعد توقف طويل وخسرت الدنمارك 1-صفر.