فيصل الطاهري: كأس العرب فرصة مثالية لـ «أبيض الشباب»

معتصم عبدالله (دبي)

تغادر بعثة منتخبنا الوطني للشباب مواليد 2003، الجمعة المقبل إلى العاصمة المصرية القاهرة، تأهباً للمشاركة المرتقبة في بطولة كأس العرب لمنتخبات تحت 20 عاماً، والتي تنطلق الأحد «20 يونيو» وتستمر حتى السادس من يوليو المقبل، بمشاركة 16 منتخباً.

ويدشن «أبيض الشباب»، مشواره في كأس العرب بمواجهة جيبوتي، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثانية والتي تضم إلى جانبه منتخبات المغرب، طاجيكتسان، وجيبوتي، فيما ضمت المجموعة الأولى منتخبات مصر، النيجر، موريتانيا، والجزائر، والمجموعة الثالثة السنغال، لبنان، العراق، وجزر القمر، والمجموعة الرابعة تونس، اليمن، السعودية وأوزبكستان.

ورأى فيصل الطاهري المدرب المساعد للمنتخب الأولمبي، والذي سيقود «أبيض الشباب» في المشاركة المرتقبة، أن كأس العرب تعد فرصة مثالية للمنتخب الحالي، وأوضح: «رغم قصر فترة الإعداد الزمني للمنتخب الحالي بسبب ظروف امتحانات الثانوية العامة، إلا أن الرغبة الجادة وعزيمة اللاعبين تمثل حافزاً مهماً لتقديم أفضل مستوى في المشاركة المقبلة».

واكتفى «أبيض الشباب» بخوض ودية واحدة أمام منتخب لبنان الأولمبي خسرها بنتيجة 0-5، أمس على ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الكرة في دبي، وحرص خلالها الجهاز الفني على منح الفرصة لأغلب اللاعبين للمشاركة على مدار شوطي المباراة رغم الفارق العمري بين المنتخبين.

وأضاف الطاهري: «رغم الفارق العمري بين منتخبنا للشباب ومنتخب لبنان الأولمبي، إلا أننا ارتأينا خوض المباراة كتجربة جيدة في ظل غياب اللاعبين لأكثر من شهر عن التدريبات، وراضون كجهاز فني عن الأداء رغم النتيجة السلبية»، لافتاً إلى أن عودة نشاط منتخبات المراحل السنية بعد نحو فترة طويلة من الغياب بداعي جائحة كورونا تعد أمراً إيجابياً.

وحول المشاركة المرتقبة في كأس العرب، أوضح: «نعلم قوة المنتخبات المشاركة في البطولة المقبلة والجاهزية الكبيرة لأغلب المشاركين، نتطلع إلى الظهور بشكل إيجابي والاستفادة من المشاركة في تحضير اللاعبين بشكل أفضل».

وتضم قائمة منتخب الشباب الحالي عدداً من عناصر منتخب الناشئين السابق «2004»، حيث كان الممثل الوحيد لمنتخبات المراحل السنية في البطولات القارية بعد تصدره ترتيب المجموعة السادسة لتصفيات كأس آسيا تحت 16 عاماً، التي استضافتها بيشكيك في قرغيزستان في سبتمبر 2019.