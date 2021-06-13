التسامح قيمنا

التعايش والتسامح في الإمارات، وقبل كل شيء، قيم توارثتها الأجيال، ونشأ عليها أفراد الأسرة، وتربعت على قمة هرم المنظومة التعليمية منذ تأسيس الدولة، إلى أن أضحت نهج حياة وسلوكاً اجتماعياً يومياً، وانعكست نصوصاً في التشريعات، ومفاهيم في البرامج والمبادرات الوطنية، وانفتاحاً على الأمم والشعوب، وتصدراً للمؤشرات العالمية في التسامح والتعايش.

أسس الدولة قامت على هذه المبادئ الإنسانية، ورسختها القيادة الرشيدة عبر توجيهات تعلي من قيم التعايش في مجتمع الدولة الذي يضم أكثر من 200 جنسية، يعيشون وسط منظومة تحترم حرية الأديان والثقافات، وتحث على تعزيز الحوار بينها، وتنشر العدالة والمساواة بين الجميع، وتتبنى برامج تكافح العنف والإرهاب والجريمة، وتحصِّن الشباب من التعصب والتطرف، وتفتح الآفاق واسعة أمامهم لتفريغ الطاقات والإبداع.

في الإمارات منظومة قانونية قوية لضمان بيئة التعايش وقبول الآخر والتسامح ومواجهة مظاهر التمييز والعنصرية، تتزامن مع إثراء للقيم عبر برامج وطنية ومبادرات، جعلت من الدولة عاصمة للتسامح، ودفعتها إلى التفوق في المؤشرات العالمية للتسامح مع الأجانب والأقليات، والتوجهات نحو العولمة والتماسك الاجتماعي، إضافة إلى المرونة والقدرة على التكيّف.

بالقيم الإنسانية تحيا وتنمو وتتطور الدول، هذا ما تؤمن به الإمارات وتعمل بكل جهدها من أجله، ذلك أن الإنسان والعلم والعمل سبيل الأمم التي تتطلع نحو مستقبل أفضل.

"الاتحاد"