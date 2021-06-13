«الإمارات للآداب».. تطلق مسابقة «كتابة القصة»

تواصل مؤسسة الإمارات للآداب رحلة بحثها عن الأقلام الواعدة في الدولة، مع انطلاقة الدورة الجديدة لمسابقة الكتابة الإبداعية السنوية للطلاب مسابقة «كتابة القصة»، والتي تعد من أهم البرامج الإبداعية على مدار العام الدراسي وتحظى بشعبية كبيرة.

تستهدف المسابقة طلبة مدارس وكليات وجامعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنتظمين في الدراسة، حسب الفئات العمرية «11 فما دون» الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و14 وبين 15 و17 أو بين 18 و25 عاماً، ويتم تكريم الفائزين في حفل خاص يُقام خلال مهرجان طيران الإمارات للآداب 2022، كما تنشر المشاركات الفائزة في كتاب تذكاري خاص.

وتلقت المسابقة، التي تزداد شعبيتها عاماً بعد عام، أكثر من 3600 مشاركة في الدورة السابقة، وموضوع المسابقة لهذا العام «ها هي تشرق الشمس» وآخر موعد لاستلام المشاركات هو 3 نوفمبر 2021.

وقالت إيزابيل أبو الهول الرئيسة التنفيذية وعضو مجلس الأمناء بمؤسسة الإمارات للآداب، إنه يمكن اعتبار موضوع 2022 إيجابياً ومشجعاً للغاية، ولكن من خبرتنا في السنوات السابقة أنه لا حد للإبداع وللتصورات المبدعة المختلفة لتناول الموضوع من قبل المشاركين من رواة القصص الشباب، وننتظر بفارغ الصبر إبداعاتهم ورؤاهم ونتطلع لمطالعة نصوصهم وهم يطلقون العنان لمخيلتهم.