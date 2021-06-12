بالصور.. أول ماراثون للأقزام في مصر

شعبان بلال (القاهرة) انطلق أول ماراثون رياضي في مصر للأقزام وقصار القامة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة المصرية بمنطقة جليم شرق محافظة الإسكندرية.

وحسب عصام شحاتة رئيس جمعية الأقزام المصرية، حرص الأقزام على المشاركة لتوصيل صوتهم للمجتمع والمسؤولين ورغبتهم في المشاركة في الأنشطة الرياضية في المجتمع.



وعبر المشاركون في الماراثون عن سعادتهم بتنظيم هذا الحدث وتشجيعهم على ممارسة الرياضة كنشاط أساسي في الحياة اليومية، مؤكدين أنهم في حاجة إلى مثل هذه الفعاليات لدعم انخراطهم مع باقي فئات المجتمع.

وقال الكابتن إبراهيم مراد، مدرب منتخب القاهرة لقصار القامة والذي شارك في الماراثون، إن هذا النشاط هو الأول من نوعه تحت رعاية محافظة الإسكندرية ووزارة الشباب والرياضة في مصر بهدف دعم تكاتف الأقزام مع بعضهم البعض.



وأضاف لـ "الاتحاد"، أن الماراثون انطلق من شاطيء جليم إلى شاطئ ستانلي بمشاركة أكثر من 30 فردا من قصار القامة من الشباب والسيدات والأطفال، موضحا أن هذا الماراثون يُسلط الضوء أيضا على حقوق قصار القامة في مصر.

ودعا مراد إلى ضرورة الالتفات إلى قصار القامة ودعمهم مجتمعيا وإنسانيا لتحقيق أهدافهم على كافة المستويات.









