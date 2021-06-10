حلول حقيقية ودائمة

تعزيز السلام والأمن ممكن عندما يتحد المجتمع الدولي. وأيَّاً تكن التحديات يمكن، من خلال التعاون متعدد الأطراف، إيجاد حلول حقيقية ودائمة للعديد من القضايا على مستوى العالم.

الإمارات من منطلق فهمها للأزمات المتعددة، وخبرتها في المنطقة العربية والشرق الأوسط، وإيمانها بقوة الدبلوماسية، وعلاقاتها الوثيقة مع الدول، تخوض اليوم حملة السلام في ترشحها للانضمام إلى العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن للفترة 2022-2023.

4 ركائز تم تحديدها لأولويات العضوية تحت شعار «أقوى باتحادنا» هي: «ضمان السلام، وتعزيز الشمولية، وبناء القدرة على الصمود، والتحفيز على الابتكار». والهدف إيجاد حلول للتحديات العالمية المختلفة، من تغير المناخ، ومعالجة الأزمات الصحية والأوبئة، إلى تهدئة التوترات، والتوصل لحلول سياسية للنزاعات، وتعزيز التسامح، ومكافحة التطرف والإرهاب.

الإمارات مؤهلة جيداً للمساعدة في إيجاد حلول للعديد من التحديات والنزاعات التي تواجه العالم، وتشجيع التوافق حول إيجاد حلول وسط للقضايا المهمة، انطلاقا من مبادئ سياسة خارجية وضعها الآباء المؤسسون، ولا تزال مستمرة التزاماً بتعزيز الحوار والدبلوماسية، وأهمية الاستقرار والشمولية والازدهار في تحقيق السلم والأمن الدوليين.

دولة بناء الجسور والتطلع إلى الأمام تقودها رؤية استراتيجية لقيادة رشيدة تهدف إلى تحقيق منطقة مستقرة وآمنة، وتعزيز الشراكات والتعاون مع أعضاء مجلس الأمن وجميع الدول الأخرى لتحقيق مستقبل أفضل للجميع.

«الاتحاد»