امتحانات نهاية العام.. التفاؤل يسود لجان أم القيوين

سعيد أحمد (أم القيوين)

ساد التفاؤل والارتياح لجان الاختبارات لطلبة الثاني عشر في أم القيوين، بعد أن تجاوزوا الاختبارين الماضيين بسهولة ويسر، دون أن تواجههم أية صعوبة في الإجابة عن الأسئلة، متمنين أن تستمر بقية الامتحانات بنفس المستوى.

وأكد عدد من الطلبة، أن أسئلة امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، لم تكن صعبة، وتمت الإجابة على الأسئلة في فترة زمنية قصيرة، وحصلوا على وقت كاف للمراجعة والتأكد من صحة الإجابة، مؤكدين أن أجواء الامتحانات تسير بشكل جيد، وخالية من الارتباك والخوف.

وقال الطالب سعود كايد عبيد من مدرسة الأمير بأم القيوين: إن أسئلة الامتحان جاءت واضحة وبسيطة، ومعظم الأسئلة تتمثل في فقرات تستخرج منها الإجابة، لافتاً إلى أن سهولة استخدام أجهزة الحاسب والدخول على الموقع الإلكتروني، ساهمت في سرعة إنجاز الاختبار ومعرفة الإجابة الصحيحة، دون الحاجة للاستعانة بمعلم المادة.

وأكد الطالب راشد إبراهيم بن صقر من مدرسة الأمير بأم القيوين، أن زمن امتحان مادة الدراسات الاجتماعية ساعة ونصف، وكانت كافية كثيراً للإجابة على جميع الأسئلة والمراجعة لها، مؤكداً أنه يشعر بارتياح ورضا كامل على أدائه الاختباريين الماضيين، متمنياً أن تستمر الامتحانات القادمة بنفس المستوى.