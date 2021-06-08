جامعة الإمارات

جيل جديد من العلماء ورواد الأعمال، محصّن بأرفع مستويات العلوم الطبية والإنسانية، ومحمّل بطموحات وآمال تفوق حدود المكان والزمان، تدفع بهم جامعة الإمارات العريقة للانخراط في المسيرة التنموية للدولة، مثل سابقيهم من أبناء الوطن الذين تخرجوا في أول جامعة وطنية، وكانوا ثمرة هذه المنارة الحضارية، وتميزوا في إنجازهم وعطائهم لوطنهم على مدى العقود الخمسة الماضية.

دفعة جديدة تغادر «أم الجامعات» للمشاركة في مسيرة البناء برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وعلى وقع كلمات التحفيز من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وتأكيده أن مستقبل الإمارات بيد الشباب الذين مهدت الطريق أمامهم للإبداع والتميز، وفتحت الآفاق واسعة أمامهم ضمن رؤية استشرافية تنافسية تسعى للريادة العالمية.

هي بحق جامعة المستقبل، وقاطرة للتنمية البشرية في الدولة، كما أرادها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، بحيث زاحمت مؤسسات أكاديمية كبرى لتحتل موقعها كأفضل الجامعات في العالم، ومركزاً أكاديمياً وبحثياً رائداً في المنطقة، استناداً لتميز برامجها وخططها الدراسية واهتمامها بالبحوث، واعتمادها معايير تعليمية صارمة تستثمر في الإنسان وتسلّحه بالعلم الحديث.

لم تتوقف العملية التعليمية، ولا أفواج الخريجين من الجامعة، رغم تحديات جائحة كورونا، اعتماداً على قدرات أكاديمية تقنية، مكنتها من التميز في التعليم الهجين وعن بُعد، وتنظيم حفل تخرج افتراضي نوعي بهدف بث الفرح والسرور في نفوس الطلبة وذويهم، فألف مبروك لهذه الكوكبة من أبناء الوطن وبناة المستقبل.

«الاتحاد»