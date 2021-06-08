تعرف على الطقس المتوقع في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً وقد تكون ركامية على الجبال بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الخميس مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة شمالاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً غرباً.

الرياح: جنوبية غربية - شمالية غربية / 10 - 25 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي: متوسط الموج يضطرب أحياناً غرباً مساءً فيما سيحدث المد الأول عند 13:26 والمد الثاني عند 00:24 والجزر الأول عند الساعة 17:52 والجزر الثاني عند الساعة 07:38.

بحر عمان: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند 09:52 والمد الثاني عند الساعة 20:25 والجزر الأول عند الساعة 15:20 والجزر الثاني عند الساعة 03:24.