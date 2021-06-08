راشد الفارس في أول تجربة عراقية

مراد اليوسف (دبي)

يعمل الفنان السعودي راشد الفارس على إنهاء وتنفيذ أول تجاربه مع الأغنية العراقية، التي اختارها من كلمات الشاعر العراقي رامي العبودي وألحان العراقي أدهم، وهي من الأغنيات التي تحمل روحاً عراقية في توزيع موسيقاها، إلى جانب الكلمات والألحان.

ويخوض الفارس هذه التجربة بعد أن طرح مجموعة كبيرة من الأغنيات ذات اللون الغنائي السعودي، ومعظمها من أغاني الحفلات والجلسات الغنائية التي يفضل تقديمها كاختلاف عن باقي الأغنيات التي تطرح بالعادة بالساحة الفنية.