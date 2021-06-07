«يورو» و«كوبا» والأولمبياد.. 3 بطولات تطفئ لهيب «صيف 2021»

مصطفى الديب (أبوظبي)

تعيش جماهير الرياضة حول العالم بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص، صيفاً خاصاً هذا العام، لا سيما وأنه يشهد تنظيم ثلاث بطولات هي الأكبر على مستوى الكرة الأرضية، الأمر الذي سوف يجعل الجميع على موعد مع المتعة، ويخفف من حرارة الجو في هذا الفصل الساخن، وربما يطفيء ناره تماماً لدى عشاق الساحرة المستديرة.

وسوف تكون «يورو 2020» هي الموعد الأول الذي سوف يذهب إليه عشاق كرة القدم، حيث ستنطلق بعد أربعة أيام من الآن، بمشاركة منتخبات القارة العجوز الأقوى والأهم على مستوى العالم، وتقام البطولة لمدة شهر بداية من 11 يونيو الجاري وحتى 11 يوليو المقبل، الأمر الذي سوف يجعل الجميع على موعد مع المتعة والإثارة لمدة 30 يوماً.

ومن حسن حظ عشاق الساحرة المستديرة أن هناك بطولة أخرى كبرى سوف تقام في نفس التوقيت تقريباً، حيث سيتم تنظيم بطولة «كوبا أميركا» في الفترة من 13 يونيو وحتى 11 يوليو، ما يعني أن اليوم سيكون مليئاً بالمواجهات بالليل والنهار، وسوف تكون هناك حالة من الحيرة بين متابعة نجوم أوروبا أم راقصي السامبا والتانجو هناك في جنوب العالم.

أما ثالث البطولات وأكبرها على الإطلاق فهي دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو التي سوف تقام في الفترة من 23 يوليو المقبل وحتى الثامن من أغسطس في مختلف الألعاب، أي أن كل عاشق سيجد عشقه في الأولمبياد، سواء في كرة القدم أو الألعاب الأخرى الجماعية منها أو الفردية.