«كيونت» و «مانشستر سيتي» يطلقان مجموعة جديدة من الساعات السويسرية

أبوظبي (الاتحاد)

احتفالاً بأبطال الدوري الإنجليزي الممتاز للعام 2020 – 2021، قامت «كيونت»، شريك البيع المباشر الرسمي لنادي مانشستر سيتي لكرة القدم، بدعوة موزعيها وشركائها ليشهدوا تتويجهم ضمن مراسم مشاهدة مباراة الموسم الأخير، التي أقيمت الأحد الموافق 23 مايو في دبي.

شكل هذا الحدث الفرصة المناسبة لشركة البيع المباشر القائمة على التجارة الإلكترونية «كيونت»، لإصدار المجموعة الثالثة والقطعة العاشرة من تشكيلة «كيونت سيتي» الخاصة بالساعات السويسرية، التي تأتي ثمرة للشراكة مع نادي مانشستر لكرة القدم.

وسبق لشركة «كيونت»، التي تعد الراعي الرسمي للنادي الإنجليزي المرموق منذ 2014، أن أطلقت سنتي 2016 و2018 مجموعتين من الساعات ذات الإصدار المحدود ضمن العلامة السويسرية «سيميي».

ومن خلال إطلاق الساعة العاشرة، تبصم «كيونت» على العلاقات المتينة والقوية التي تجمعها بنادي مانشستر سيتي لكرة القدم، وتتميز القطع البارزة من المجموعة الثالثة للساعات اليدوية السويسرية الفاخرة والجريئة والحديثة من علامة «سيميي» _ «كيونت سيتي»، بحملها على شاشتها الشعار الأزرق الماسي الذي يرمز إلى النادي، مع نقش جملة (Official Licensed Product Manchester City FC) على ظهر الساعة.

وتم حصر عدد الساعات السويسرية الأوتوماتيكية المتوفرة في المجموعة الجديدة باللونين الأسود والوردي في 1894 قطعة فقط، وذلك تكريماً لسنة تأسيس فريق نادي مانشستر سيتي لكرة القدم، كما أن ساعات الكوارتز متوفرة بالفولاذ والذهب.

وقال «جي آر ماير»، مدير المبيعات والتسويق في شركة صناعة الساعات السويسرية «سيميي» في تعليقه على الجوانب التصميمية للمجموعة الجديدة: «تقدم المجموعة اندماجاً ما بين الرياضة والأناقة، المستوحى من كرة القدم والهندسة المتأصلة فيها. ويتماشى موضع إطار الساعة ثماني الأضلاع بشكل جيد مع الطابع القوي والديناميكي لقرص الساعة. عملنا في المجموعة الجديدة على إضافة تفاصيل دقيقة في الزر المدمج الدافع والإبزيم المخصص مع نظام توزيع يعمل على تثبيت الساعة. لقد شعرنا بأن التكامل الدقيق بين اللون الأزرق المميز لنادي مانشستر سيتي لكرة القدم على القرص وعلى جوانب السوار المطاطي يمنحه تصميماً جريئاً وفريداً من نوعه».

وجدير بالذكر أن تغليف مجموعة «سيميي -كيونت سيتي» تم تصميمه من مواد صديقة للبيئة وفق ما يتماشى مع التزام شركة «كيونت» بالاستدامة، والحد من بصمتنا الكربونية، فضلاً عن التزام مدينة مانشستر بالتوعية بتغير المناخ.