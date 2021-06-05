موقف ثابت

عند كل انطلاقة جديدة، تقف الإمارات دائماً إلى جانب أشقائها العرب، سداً منيعاً وحصناً حصيناً ويداً ممدودةً بالخير والعطاء في مواجهة التحديات. ومع ليبيا تحديداً، كانت الإمارات على الدوام في صف الشعب الشقيق، تدعم مساعيه لإنهاء النزاعات المسلحة وتسوية الخلافات سلمياً.

القيادة الحكيمة حرصت - مع بدء مرحلة سياسية جديدة بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية- على تأكيد موقف الدولة الثابت والداعم للجهود المبذولة لتحقيق «تطلعات الشعب الليبي نحو الاستقرار والتنمية والوحدة»، كما قال أمس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لدى استقباله د.محمد يونس المنفي رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا.

موقف مبدئي وتاريخي تتبناه الإمارات على الدوام، باعتبارها ركناً أساسياً في النظام الإقليمي العربي، هدفه الثابت مساعدة المجتمعات العربية على تجاوز صراعات الماضي، وبدء صفحة جديدة من أجل البناء والإنجاز.

باختصار.. الإمارات سباقة باستمرار لتقديم كل عون لدعم الدول الشقيقة في رحلتها صوب مستقبل أفضل تنعم فيه بالأمان والاستقرار والازدهار والرفاه.

تفعل الإمارات ذلك باعتبارها الدولة - النموذج الذي يتطلع إليه الجميع بثقة وتقدير وتفاؤل، بتعزيز العلاقات وتطوير التعاون في مختلف المجالات لما فيه صالح الشعوب، وبالتواصل مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية للتغلب على الصعاب.

"الاتحاد"