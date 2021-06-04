نظارة شمسية يمكن التحكم بدرجة سوادها عبر الهاتف!

أحمد عاطف (القاهرة) ابتكرت شركة آمبر الناشئة نظارة شمسية جديدة، قد تغير من مستقبل النظارات الشمسية خلال السنوات القادمة، وذلك من خلال خاصية مبتكرة تمكن المستخدم من تغيير درجة سواد النظارة عبر الهاتف.

وأطلقت الشركة على النظارة اسم Dusk ، ويمكن توصيلها بهاتف المستخدم، عبر تطبيق مخصص لها، يمكّن الشخص من تغيير درجة قتامة لون العدسات، بكافة درجات اللون المختلفة. وبدأت الفكرة من خلال موقع جمع الدعم المالي IndieGoGo ، عندما حاولت الشركة جمع 15 ألف دولار، من أجل بدء تنفيذ نماذج من النظارة المبتكرة، لكن المسئولين عنها تفاجئوا بجمع نحو 185 ألف دولا، أي ما يتخطى 1000% من المبلغ المستهدف.

وتحتوي النظارة على ميزات أخرى، فهي مزودة بسماعات خارجية وميكروفون، مما يتيح للمستخدم إمكانية استقبال المكالمات والاستماع إلى الموسيقى، وذلك عبر التطبيق ذاته.

ومن المنتظر أن تصل النظارة الجديدة إلى المستخدمين خلال شهر أغسطس القادم، وذلك بسعر 250 دولاراً، لكنها في البداية ستكون متاحة للأشخاص الذين ساهموا في دعم الشركة عبر موقع جمع الأموال، ولم تعلن الشركة عن موعد إتاحتها في الأسواق بشكل أكبر حتى الآن.

