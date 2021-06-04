شاهد.. السفينة الإيرانية التي ابتلعها خليج عمان

ظهر من الفضاء ما تبقى من هيكل أكبر سفينة حربية إيرانية، بعد أن اشتعلت فيها النيران الثلاثاء الماضي، وقبل أن تبتلعها في اليوم التالي مياه خليج عمان، وهي سفينة "خارك" التي التقطت صورها أقمار صناعية تابعة لشركة Planet Laps الأميركية للخدمات المدنية من الفضاء.

تؤكد الصور خروج السفينة الحربية على بعد 207 أمتار قبالة ساحل مدينة "جاسك" الإيرانية الساحلية، وقد أحاطت بها مياه ملوثة بالزيوت. إلا أن مسؤولين إيرانيين لم يعترفوا بالتلوث الذي خلفه غرقها، فيما تظهر السفينة في صور أخرى وهي مغمورة جزئيا مع حطام يطفو على الماء حولها، وفق موقع العربية.

جميع من كانوا على متن السفينة، وهم 400 بحار ومتدرب، تم إخلاؤهم، الا أن 33 منهم أصيبوا بجروح في الحريق الذي لم يذكر المسؤولون الإيرانيون سببه حتى اليوم، علما أن البحرية الأميركية اتهمت إيران باستخدام متفجرات موقوتة عادة ما يعلقها الغواصون على جسم السفن، وهو ما نفته طهران.