أكبر اقتصاد في العالم يبحث عن موظفين

واشنطن (أ ف ب) -تحاول الشركات الأميركية إغراء العمال بمكافآت وزيادة رواتب وإعطاء فرصة للعمل عن بعد، في مواجهة الصعوبات التي تحد من استئناف أنشطتها، بحسب تحقيق أجراه الاحتياطي الفيدرالي ونشر الأربعاء قبل يومين من ظهور أرقام البطالة وخلق وظائف.

وقال الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في الدراسة التي أجراها على شركات بين منتصف أبريل و25 مايو «من الصعب على العديد من الشركات توظيف عمال جدد لا سيما عمال من ذوي الأجور المنخفضة بالساعة والسائقين ومندوبي مبيعات مؤهلين».

يوضح الاحتياطي الفيدرالي أن «نقص المرشحين للعمل منع بعض الشركات من زيادة إنتاجها» وأرغمها في بعض الأحيان على «خفض ساعات الفتح».

هذا التقرير يعطي إشارة سيئة قبل يومين من نشر التقرير حول الوظائف لشهر مايو. يتوقع المحللون توفير 720 ألف وظيفة وتراجعا طفيفا للبطالة إلى 5,9% لكن خيبة الأمل الشديدة في أبريل لا تزال ماثلة في الأذهان: فقد تم خلق 266 ألف وظيفة فقط مقابل مليون وظيفة كانت متوقعة.

عودة النشاط

استعاد أكبر اقتصاد في العالم النشاط مع فتح الفنادق والمطاعم وقاعات الرياضة ومتنزهات الترفيه والملاعب الرياضية بعدما بات أكثر من نصف الراشدين الأميركيين ملقحين بالكامل.

لكن الشركة لم تتمكن من إقناع العمال بالعودة. وخصوصا الوظائف ذات الأجور المتدنية.

خفض ساعات العمل

نظم أصحاب مطاعم في سانت لويس بولاية ميسوري (وسط) معرضا للوظائف بهدف توظيف نحو مئة شخص، لكن المفاجأة غير السارة لم يأت سوى نحو 12 طالب عمل.

أفادت دراسة الاحتياطي الفيدرالي بأنه في منطقة كليفلاند بولاية أوهايو (شمال) «قال تجار التجزئة والمطاعم إنهم كانوا يعملون بساعات مخفضة أو أغلقت مؤسساتهم بسبب نقص الموظفين».

لكن 16 مليون شخص لا يزالون عاطلين عن العمل، والمخاوف المرتبطة بالوضع الصحي لا تزال قائمة والمدارس لم تفتح أبوابها بعد يشكل كامل ما يطرح مشكلة رعاية الأولاد.

إعانات البطالة السخية

من جانب آخر، يشير الجمهوريون بأصابع الاتهام إلى إعانات البطالة السخية التي قدمت في مواجهة كوفيد -19 والتي لا تشجع على العودة إلى العمل، بحسب قولهم.

هذه المساعدات الإضافية التي تمنح لعمال لا يحق لهم عادة الحصول عليها، مثل العاملين لحسابهم الخاص، أو تمدد بالنسبة لهؤلاء الذين لهم حق بها، ستلغى في يونيو أو يوليو في الولايات الجمهورية. وتتوقع الشركات صعوبات مستمرة في الأشهر المقبلة.

في محاولة لجذب طالبي العمل والاحتفاظ بالموظفين، لا تكفي المكافآت والرواتب الأعلى، إذ تقدم الشركات أيضا إمكانية العمل عن بُعد الذي بات رائجا كثيرا الآن أو حتى خفض ساعات العمل مقارنة مع المنافسة.

ارتفاع الأسعار

رغم ذلك، تحسن وضع التوظيف لا سيما في المطاعم والفنادق ومحلات البيع بالتجزئة كما قال الاحتياطي الفيدرالي. وما يدل على تجدد النشاط القوي، فإن الطلب على خدمات النقل، باستثناء الموانئ، «مرتفع بشكل استثنائي».

من جهتها تعبر غرفة التجارة الأميركية عن قلقها من هذه الصعوبات وتدعو المسؤولين السياسيين إلى مساعدة الشركات وطالبت بتخصيص أموال لتدريب القطاعات التي تقوم بالتوظيف وأن تكون أنظمة رعاية الأطفال بتكلفة مالية أقل، وأن تفتح الحدود على نطاق أوسع للعمال المهاجرين.

سلاسل الإمداد

يأتي هذا في وقت تواجه فيه الشركات الأميركية صعوبات أخرى بدءا بالعراقيل أمام الإمداد على المستوى العالمي والنقص خاصة، في الرقائق التي تمنع المصانع من العمل بكامل طاقتها وتلبية الطلب القوي. وهذا «يكثف الضغط على التكلفة» مع استمرار ارتفاع الأسعار.

وبحسب مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي نشر الجمعة، تسارع التضخم في الولايات المتحدة في أبريل ليصل إلى 3,6% على سنة، وهو أقوى ارتفاع له منذ 2007.

يهدف الاحتياطي الفيدرالي إلى تضخم بنسبة 2% على المدى الطويل ويرى، أنه من أجل بلوغ هذا الهدف، يجب تجاوزه لفترة من الوقت لكن بدون تشديد سياسته النقدية على الفور، ما قد يؤدي إلى إبطاء الانتعاش الاقتصادي.

رغم قلق الأسواق، يتوقع رؤساء المؤسسات النقدية تضخما مؤقتا فقط يرتبط بعوامل انتقالية.

