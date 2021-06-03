شهود عيان يكشفون لـ"الاتحاد" تفاصيل شجار عائلي أدى لمذبحة بمصر

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

نحو 17 قتيل وجريح في مشاجرة بين عائلتين في صعيد مصر تحديدا بمحافظة قنا الجنوبية، حيث كشفت وزارة الصحة المصرية عن ارتفاع عدد الضحايا في معركة قرية أبو حزام التابعة لمركز نجع حمادي بقنا، لـ10 أشخاص، وإصابة 7 آخرين، في المشاجرة التي وقعت بين عائلتين، استخدمت فيها الأسلحة النارية وإطلاق النيران على سيارة ميكروباص.

وحسب شاهد عيان على المشاجرة من المحافظة، فإن المشاجرة كانت عادية في البداية حتى تطاول أحد الطرفين على الىخر ما استدعى استنجاده بعائلته ليتدخل آخرون في الواقعة ومن ثم تم تبادل إطلاق النار بين الطرفين، مشيرا إلى أن قوات الأمن تدخلت على الفور قبل أن يتحول الامر إلى مجزرة كبرى.

وأضاف الشاهد الذي يدعى محمود إبراهيم لـ"الاتحاد" أن الضحايا متنوعين ما بين سيدات ورجال وأطفال حيث تسبب في ذلك استخدام الرصاص بين الطرفين ومن ثم سقط عدة ضحايا فيما تم نقل المصابين بمساعدة أهالي القرية والذين تدخلوا هما الآخر على الفور، مؤكدًا أن قوات الأمن ساعدت بشكل كبير على إنهاء الازمة.

مسؤول صحي في المحافظة الصعيدية قال لـ"الاتحاد" إن المصابين في حالة يرثى لها خاصة وأن بعضهم مصاب بطلق ناري في الجسم، ومن ثم تعمل الأطقم الطبية في المستشفى على المتابعة الدقيقة لكافة الحالات وبشكل عاجل، مشيرا إلى أن الإصابات متنوعة في كل الضحايا الذين وصلوا إلى هذه اللحظة.

وأضاف أن بعض المصابين في حالة خطرة خاصة من السيدات الذين وصلن متأخرات بعد تلقيهن الإصابة خلال المشاجرة، مشيرا إلى أن الأطقم الطبية لا تتوانى عن تقديم الخدمة الصحية العاجلة لكافة المصابين من الطرفين.

وفرضت مديرية أمن قنا تعزيزات شرطية مكثفة بالقرية لمنع تجدد الاشتباكات بين كلا العائلتين، كذلك جمع التحريات اللازمة حول الأطراف المثيرة للشغب وحائزي الأسلحة غير المرخصة لضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.



