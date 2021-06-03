عبدالمجيد عبدالله و«اصحى تزعل».. من جديد

مراد اليوسف (دبي)

بمصاحبة آلة العود عرض الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله أغنية «اصحى تزعل»، وهي من الأغاني التي لحّنها له الملحّن الراحل صالح الشهري، ومن كلمات الشاعر هتان، وهو أسلوب يعتمده عبدالمجيد بين الحين والآخر للوقوف عند آراء الجمهور، مستذكراً الأعمال الناجحة للملحّن السعودي الراحل الذي أثرى الساحة الفنية الخليجية.

وأغنية «اصحى تزعل» بنسختها الموسيقية الأصلية، من الأغاني التي تضمّنها ألبوم عبدالمجيد عبدالله الذي طرح عام 2002 من إنتاج روتانا بعنوان «أعز الناس»، وهي أغنية كلاسيكية تحمل لحناً موسيقياً جميلاً.

وكانت آخر أغنية منفردة طرحها عبدالمجيد بعنوان «جردت سيفك»، من كلمات الشاعرة الإماراتية جنان وألحان أحمد الهرمي، وحقّقت أكثر من 7 ملايين مشاهدة، على يوتيوب.

