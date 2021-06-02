خدمات تنافسية

في الوقت الذي تتسارع فيه الجهود العالمية لتوظيف التقنية الرقمية في تقديم الخدمات الحكومية، لما تتميز به من يسر وسرعة وسهولة، فإن دولة الإمارات تجاوزت هذه المرحلة منذ سنوات، واستطاعت إنجاز التحول الذكي، عبر تأسيس شبكة متميزة ومتكاملة من الخدمات الحكومية المقدّمة للجمهور حققت رضا المتعاملين، وعززت تنافسية الدولة عالمياً في تقديم خدمات استباقية كفؤة وآمنة.

وضمن نهج يقوم على البناء والشفافية، ويحتفي بالتميز، ويرصد أوجه التحسين والتطوير، وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، البدء بعملية تقييم شامل لأكثر من 1300 خدمة رقمية، تقدمها الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية، حرصاً على التطوير المستمر في خدمات التحوّل الرقمي وضمان جودتها، عبر مكافأة المجتهدين وتحفيز المقصرين.

التحوّل الرقمي في الإمارات له دور مهم في ديمومة تقديم الخدمات الحكومية بشكل احترافي، وبمختلف القطاعات، خاصة في الظروف الاستثنائية، كما حصل خلال جائحة «كورونا»، ذلك أن رؤية الحكومة وأولويتها تقوم على الجاهزية والاستباقية، وتقديم أفضل الخدمات الحكومية لتعزيز جودة حياة أفراد المجتمع وتحفيز الاقتصاد والاستثمار، والسعي نحو تحقيق هدفنا المئوي بأن تكون الإمارات الأولى عالمياً في الخدمات الحكومية المقدّمة للأفراد والمؤسسات.

«الاتحاد»