بيتر الألماني يتحدى شباب الأهلي في «خليجي السلة»

علي معالي (دبي)

انتظم الثنائي الأجنبي الأميركي براندون وتايلور في تدريبات فريق شباب الأهلي استعداداً لخوض بطولة الخليج في نسختها رقم 40 التي تنطلق 18 من الشهر الجاري على صالة نادي شباب الأهلي بدبي، وهي المرة الأولى التي يشارك فيها هذا الثنائي في المران بعد حصولهما على إجازة الصيف، ويذكر أن تايلور هو محترف فريق الشارقة الذي فضلت إدارة شباب الأهلي الاستعانة به في هذه النسخة الخليجية التي تستمر حتى 26 من الشهر الجاري بمشاركة 5 أندية، ويتأهل الفريقان الأول والثاني إلى المرحلة الثانية من تصفيات الأندية الآسيوية.

وتشهد هذه النسخة تحديا من نوع خاص بين الألماني بيتر شومرز مدرب فريق الكويت الكويتي الحالي، وشباب الأهلي السابق، حيث كانت له بصمة واضحة ورائعة له مع شباب الأهلي وسبق له التتويج بالعديد من الألقاب المحلية، وكذلك الخليجية تحت قيادته قبل أن يتم الاستغناء عنه، ولكنه يعود اليوم وهو مدرب فريق قوي هو الكويت الكويتي الذي يعتبر مصدر الخطورة الأول على سلة الفرسان، نظرا لوجود هذا المدرب الذي يعرف كل صغيرة وكبيرة عن طريقة لعب شباب الأهلي، خاصة أن نفس المجموعة التي حققت الألقاب السابقة تتواجد حالياً مع المدرب المصري للفرسان أحمد عمر.

ويشارك في هذه النسخة لأول مرة فريق النصر السعودي بعد تحقيقه لقب الدوري السعودي، في حين لن تتواجد السلة العمانية لعدم انتهاء المسابقة المحلية، ويشارك كذلك نادي الشمال وصيف الدوري القطري بعد اعتذار البطل فريق نادي الغرافة، وتتمثل السلة البحرينية في فريق الأهلي.