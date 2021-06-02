منتدى سلسلة الدوري الإماراتي لهواة الجولف يجمع نخبة الخبراء

دبي (الاتحاد)

يستعد بعض صانعي القرار الرائدين في مجال الجولف لإجراء نقاش حيوي حول التطورات الحالية والمستقبلية للعبة في المنطقة بعد الإعلان عن المشاركين في المائدة المستديرة لمنتدى الجولف في سلسلة الدوري الإماراتي لهواة الجولف المقرر عقدها 20 يونيو في عقارات جميرا للجولف.

من المقرر أن يشارك كل من: خلفان الكعبي، مالك نادي أبوظبي للجولف، كريس ماي، الرئيس التنفيذي لدبي للجولف ومارك تشابلسكي، رئيس ترون إنترناشونال وسيمون كوركهيل، المدير التنفيذي للبطولة، فالكون وشركاه، وروجر دوثي، مسؤول الرعاية، بيرفورمانس 54، ونيك تاريت، خبير مجال الجولف المخضرم لمدة 31 عامًا في الشرق الأوسط ومدير سلسلة الدوري الإماراتي لهواة الجولف المصغرة القادمة «صحة لعبة الجولف في الإمارات والشرق الأوسط في عام 2021».

سيكون منتدى الجولف فرصة ترحيب للاعبي الجولف وكبار اللاعبين في مجال الجولف في الشرق الأوسط وداخل مجتمع الأعمال للتواصل تحت سقف واحد بعد الصعوبات التي طرأت على اللقاءات البدنية أثناء الوباء.

وقال سوديش أجاروفال، مؤسس الدوري الإماراتي لهواة الجولف: يسعدنا أن نتمكن من تضمين منتدى الإمارات للجولف في حدث سلسلة الدوري الإماراتي لهواة الجولف المصغرة مساء الأحد 20 يونيو في عقارات جميرا للجولف، يوفر الدوري الإماراتي لهواة الجولف منصة لمعرفة الحالة المزاجية الحالية والخطط المستقبلية المحتملة لنوادي الجولف الفردية وصناعة الجولف الجماعية في الإمارات والمنطقة.