مستقبل الطاقة

استدامة النمو الاقتصادي، وتحقيق التوازن بين البيئة والتنمية، ومواجهة التغير المناخي منطلقات رئيسة لاستراتيجية الإمارات في تنويع مصادر الطاقة، وعدم اقتصار اعتمادها على المصادر التقليدية، وسعيها الحثيث نحو رفع نسبة مساهمة الطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة بالدولة إلى 50% في 2050، ضمن رؤيتها المستقبلية لنشر واستخدام حلول الطاقة المتجددة، وخفض انبعاثات الكربون محلياً وعالمياً.

محلياً، استطاعت الإمارات أن تقيم مشاريع كبرى لتوليد الكهرباء من مصادر طاقة متجددة ونظيفة، أهمها محطة براكة النووية السلمية التي بدأت أولى محطاتها بإنتاج الكهرباء وضخها إلى الشبكة، إضافة إلى الاعتماد على الطاقة الشمسية بإنشاء أكبر محطتين عالميتين، هما «نور أبوظبي» و«مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة»، ليمتد اهتمام الدولة لإنتاج الهيدروجين الذي يعتبر مصدراً عالمياً لطاقة المستقبل، خاصة أن الإمارات غنية بالمصادر الطبيعية.

الإمارات تدعم جهود نشر واستخدام حلول الطاقة المتجددة عالمياً، ولم تقتصر مشاريعها على الجانب المحلي، حيث تجاوزت استثمارات الدولة لتأمين مصادر طاقة نظيفة، في أكثر من 30 بلداً، 20 مليار دولار، ترجمة لالتزاماتها الدولية بشأن المناخ، واتساقاً مع أهدافها لزيادة حصة الطاقة النظيفة وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، وتعزيز سلوكيات الإنتاج والاستهلاك واعتماد نظم الزراعة المستدامة والذكية مناخياً.

"الاتحاد"