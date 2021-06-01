السيسي يدعو لتوحيد الجبهة الداخلية الفلسطينية

القاهرة، غزة (وكالات)

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، تمسك بلاده بإنجاز المصالحة الفلسطينية في أقرب وقت، مشدداً على أن مصر «تدعم الشعب الفلسطيني وقادته». وشدد على ضرورة توحيد الجبهة الداخلية الفلسطينية تحت مظلة منظمة التحرير.

وتقود مصر منذ أيام جهوداً حثيثة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة، وضمان عدم تكرار التصعيد، الذي حدث قبل أيام قليلة.

وجاء حديث الرئيس المصري بالتزامن مع وصول رئيس المخابرات العامة المصرية، عباس كامل، إلى قطاع غزة، على رأس وفد مصري من أجل تثبيت اتفاق وقف إطلاق بين إسرائيل وغزة، بعد جولة العنف الأخيرة، إضافة إلى بحث ملف إعادة الإعمار والمساهمة المصرية فيه.

وقال مسؤولون مصريون وفلسطينيون: إن كامل التقى مع قادة الفصائل الفلسطينية في غزة أمس. والزيارة هي الأولى لرئيس للمخابرات المصرية إلى القطاع منذ أوائل القرن الحالي. وقال مصدر مطلع، رفض الإفصاح عن هويته: «إن النقاش متركز حول طرق تثبيت التهدئة، وخطط إعادة بناء غزة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة».

واندلع قتال في العاشر من مايو، واستمر 11 يوماً بين إسرائيل و«حماس»، وسط غضب فلسطيني بسبب مداهمات الشرطة الإسرائيلية في محيط مجمع المسجد الأقصى في القدس، وخطط لطرد الفلسطينيين من حي الشيخ جراح بالمدينة لصالح مستوطنين يهود.

وقال مسؤولون طبيون في غزة: إن 253 فلسطينياً قتلوا خلال المعارك. وقتلت صواريخ فلسطينية 13 في إسرائيل.

وزينت ملصقات كبيرة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والأعلام المصرية الشوارع في أنحاء القطاع، ترحيباً برئيس المخابرات. واصطف المئات خارج المعبر المؤدي إلى غزة ملوحين بالأعلام المصرية لدى مرور موكبه. ويُنظر إلى زيارة كامل باعتبارها جزءاً من مساعي القاهرة لاستعادة دور أكثر حيوية في الوساطة بين إسرائيل و«حماس»، وإحياء عملية السلام المتوقفة بين إسرائيل والفلسطينيين.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، أمس الأول، أن السيسي وجه المسؤولين المصريين بمواصلة الجهود والاجتماعات لحل مشكلة الأسرى والمفقودين بين إسرائيل وحركة حماس. وبعد الاجتماع مع كامل في غزة، قال يحيى السنوار رئيس حركة حماس في القطاع: «هناك فرصة حقيقية لتحقيق تقدم» في ملف قضية الأسرى، لكنه أضاف أن «حماس» تطالب بإجراء المفاوضات الخاصة بالأمر منفصلة عن محادثات تثبيت وقف إطلاق النار.

وذكرت مصادر أن من المتوقع أيضاً أن يعلن كامل خططاً للقاهرة لبناء مدينة سكنية في القطاع. وكانت مصر قالت إنها: ستخصص 500 مليون دولار لتمويل إعادة إعمار القطاع. وقالت وزارة الإسكان بغزة: إن 1500 وحدة سكنية دمرت تماماً خلال القتال.