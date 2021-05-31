لوكسبمورج تُهدي جناحها في إكسبو 2020 إلى الإمارات

مصطفى عبد العظيم (دبي) أعلنت لوكسمبورج إهداء جناحها في إكسبو 2020 دبي إلى دولة الإمارات، في تأكيد على التزامها بالإرث الهادف والدائم للنسخة القادمة من إكسبو الدولي وعلى متانة العلاقات المتنامية بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لإكسبو 2020 دبي، لمعالي فرانز فايوت وزير الاقتصاد ووزير التعاون التنموي والشؤون الإنسانية في لوكسمبورج، أثناء زيارته إلى الدولة والتي تفقد خلالها جناح بلاده في موقع إكسبو 2020 دبي.

وقالت معالي ريم الهاشمي:«كل التقدير لقرار حكومة لوكسمبورج بإهدائها هذا الجناح المتميز إلى دولة الإمارات»، مؤكدة أن حاجة الناس والمجتمعات والشركات والدول لم تكن أبداً أكبر مما هي عليه الآن للالتقاء وتبادل الأفكار من أجل مستقبل أفضل. وأضافت معاليها «إن أفعالنا اليوم ستؤثر على البيئة التي نتركها لأطفالنا غداً. ويجسّد هذا العملُ الكريم مسؤوليتنا الجماعية في ترك أثر إيجابي دائم، ستُبهر رؤيةُ لوكسمبورج المبتكرة والمستدامة ملايين الزوار في إكسبو 2020 دبي، وستُلهم أجيالاً قادمة بوصفها جزءاً دائماً من مدينة دستركت 2020 المستقبلية التي ستمثل مستقبل موقع إكسبو 2020 دبي».

وتعد زيارة معالي فايوت هي أول زيارة وزارية إلى جناح لوكسمبورج، الذي من المقرر أن يكتمل في موعد أقصاه منتصف يونيو، ويقوم الجناح، الذي يرفع شعار «لوكسمبورج الغنية بالموارد»، على فكرة شريط موبيوس – وهو شكل لامتناهٍ يجسّد انفتاح البلد وديناميّته والتزامه بالاقتصاد الدائري.

وقال معالي فرانز فايوت: «سيكون إكسبو 2020 دبي منصّة فريدة للوكسمبورج للتعاون مع أبرز الدول المبتكِرة في أنحاء العالم وبناء شراكات جديدة وتعزيز الشراكات القائمة في المنطقة وخارجها. يسعدنا أن نكون جزءاً من إرث إكسبو عبر الإسهام بجناحنا، بوصفه أحد المباني المستدامة في الموقع - وسيكون هذا الجناح منارة أمل لجميع زواره طوال فترة إقامة إكسبو الممتدة لستة أشهر ولزمن طويل في المستقبل».

وأكد فايوت خلال تصريحات صحفية على هامش الزيارة أن إكسبو دبي يشكل فرصة لإعادة ترابط العالم إثر عام ونصف من حالات الإغلاق والعوائق أمام حركة السفر ولجمع الأفراد من مختلف أنحاء العالم تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل». وأشار إلى أن الإمارات تعتبر الشريك التجاري الأول للوكسمبورج في المنطقة وتستحوذ الخدمات المالية على الجزء الأكبر من صادرات لوكسمبورج إلى الدولة بالإضافة إلى الحديد والفولاذ والزجاج.

من جهته قال أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في معرض «إكسبو 2020 دبي»، إن جناح لوكسمبورج كان من أول الأجنحة الدولية التي تم البدء بتشييدها ما يعكس اهتمام لوكسمبورج بالمشاركة وإبراز خبراتها في هذا الحدث الدولي.

وبين أن إعلان لوكسمبورج إهداء جناحها في إكسبو 2020 دبي إلى دولة الإمارات يدل على عمق العلاقات بين البلدين، مشيراً إلى أنه سيتم دراسة المبنى وكيفية الاستفادة منه في إطار عملية دمجه مع دستركت 2020 مرحلة الإرث بعد انتهاء فعاليات إكسبو دبي. وسيبقى نحو 80 في المئة من أبنية إكسبو 2020 دبي ضمن دستركت 2020، التي تقدم أنموذج مجتمع عالمي للمستقبل يستخدم أحدث الابتكارات والعلوم والاستدامة من أجل بناء بيئة صحية أكثر نظافة وأماناً للعيش والعمل.