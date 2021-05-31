مصر: مسؤول يكشف حقيقة احتواء "إيفر جيفن" على مواد نووية

شعبان بلال (القاهرة)

كشف مستشار الرئيس المصري لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية الفريق مهاب مميش حقيقة احتواء السفينة البنمية إيفر جيفن المحتجزة في قناة السويس على مواد نووية وأخرى شديدة الانفجار.

وأكد الفريق مهاب مميش لـ "الاتحاد"، عدم صحة ما تردد حول احتواء السفينة البنمية على مواد نووية، مشددا على أنها تحتوي على أدوية وسلع غذائية وقطع غيار ومواد خام صناعية وحاويات أخرى.

وحول تطورات الأزمة، أشار مستشار الرئيس المصري إلى أن قناة السويس والشركة المسؤولة عن السفينة البنمية سيبدأن محادثات جديدة خلال الأيام المقبلة للتوصل إلى حل مرضي للطرفين.

وفي وقت سابق، قال محامي الجمعية التعاونية المصرية للصيد عبده مصطفى في تصريحات صحفية إن السفينة كانت تحمل حاويات بها مواد نووية فضلا عن مواد خطرة شديدة الانفجار.

وكشفت هيئة قناة السويس في وقت سابق احتواء السفينة على المواد الخطرة، لكنها لم تشر إلى أي "مواد نووية".









