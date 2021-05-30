دعم إنساني

مساران متوازيان تنتهجهما الإمارات في دعم الشعب الفلسطيني، انطلاقاً من مواقف سياسية ثابتة وراسخة ونهج إنساني امتد لأكثر من خمسة عقود، والتزاماً بصون الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، عبر الدعوة إلى إيجاد حل سلمي شامل وعادل ومستدام للقضية الفلسطينية، وتقديم المساعدات الإنمائية والإغاثية لتحسين ظروف الشعب الشقيق.

مساعدات طبية عاجلة لقطاع غزة أرسلتها الإمارات، بهدف مساعدة الشعب الفلسطيني على مكافحة «الجائحة»، تضمنت عشرات الأطنان من المستلزمات الطبية وعشرات آلاف جرعات لقاح «كوفيد - 19»، إلى جانب توسيع برنامجها الغذائي بتوزيع 19 مليون وجبة إضافية للمحتاجين من العائلات والأفراد والمتضررين من الأحداث الأخيرة في القطاع.

840 مليون دولار أميركي إسهامات الإمارات للأشقاء الفلسطينيين خلال الأعوام الثمانية الأخيرة، حيث تعتبر الدولة من أكبر الداعمين لوكالة غوث وتشغيل اللاجئيــــن الفلســـــــطينيين «الأونروا»، بهدف تمكين المنظمة الأممية من تنفيذ برامجها لتحسين واقع وحياة اللاجئين داخل وخارج فلسطين، وتمويل مختلف القطاعات في الأراضي المحتلة.

المساعدات الإماراتية تأتي في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والصحية في الأراضي الفلسطينية، جراء تداعيات «الجائحة» والأحداث الأخيرة في قطاع غزة، للتخفيف من وطأة هذه الظروف على الأشقاء، إلى جانب عملها مع كافة الشركاء المحليين والدوليين لتحقيق هدفها السامي في بناء مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً واستقراراً لشعوب المنطقة.

"الاتحاد"