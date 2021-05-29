رؤية حكيمة

كانت الإمارات سبّاقة في مواجهة «كوفيد- 19» بإجراءات حازمة وفعالة لضمان سلامة وصحة جميع أفراد المجتمع، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة. وبجدارة، نجحت التجربة حتى صارت الدولة نموذجاً عالمياً مثالياً في التعامل مع أكبر أزمة صحية في التاريخ الحديث. وها هي الإمارات تحقق نجاحاً جديداً في التصدي لـ«الجائحة»، باعتماد الاستخدام الطارئ للدواء الجديد الفعّال الذي أنتجته شركة «GSK» العالمية، بعد تصديق وموافقة هيئة الغذاء والدواء الأميركية «FDA» على الاستخدام الطارئ له.

يسهم الدواء الجديد، الذي تُعد الإمارات أول دولة في العالم تستخدمه، في خفض الوفيات الناجمة عن الإصابة بالمرض، ويحدّ من عدد الحالات التي تستدعي الدخول للمستشفى لأكثر من 24 ساعة.

بهذه الخطوة، ترسخ الإمارات ريادتها في مواجهة «الجائحة» بمنظومة مبتكرة شديدة الفعالية من الإجراءات الوقائية والاحترازية والعلاجات الناجعة المبتكرة؛ بفضل تسخير أفضل الإمكانيات والموارد، خاصة في القطاعات الصحية والبحثية والعلمية، وبالانخراط في شراكات رائدة مع المؤسسات العالمية ذات الصلة.

نجاح كبير بالتأكيد، تحقق بفضل رؤية القيادة الحكيمة التي حرصت على ضرورة المشاركة الإيجابية في الجهود العالمية لتطوير اختبارات ولقاحات وأدوية جديدة، وضمان الوصول المبكر للأدوية الحديثة، بتكثيف التضامن والتعاون الدوليين.

يثبت ذلك قدرة الإمارات على مواجهة أصعب التحديات بكفاءة وفعالية وثقة، مما يؤكد أننا في الخمسين المقبلة على الطريق الصحيح.. إلى الأفضل دائماً بمشيئة الله.

"الاتحاد"