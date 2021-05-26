ريادة وتنافسية

إنجازاتنا ومشاريعنا الكبرى وتحقيق الإمارات المراكز المتقدمة في المؤشرات الدولية، رغم الظروف والتحديات العالمية جرّاء انتشار جائحة كورونا، هي نتاج رؤية قيادتنا الرشيدة التي تقوم في أساسها على الاستباقية والاستشراف، عبر خطط واستراتيجيات تتصف بالاستدامة والمرونة والقابلية للتغيير والتكيف مع التحديات، ما عزز ريادة الحكومة وتنافسيتها عالمياً.

مراكز متقدمة في مؤشرات دولية بمجال التطوير الحكومي، فحكومة الإمارات في صدارة دول العالم في غياب البيروقراطية، وانتهاجها لسياسات قادرة على التكيف والاستجابة لأي متغيرات، إلى جانب الرؤية بعيدة المدى، من دون التردد للحظة في إعادة هيكلة الحكومة، وترتيب الأولويات وفق ما تقتضيه الحاجة وتفرضه التحديات.

الاستراتيجية الحكومية لدولة الإمارات تقوم على الإنسان وبنائه، لتحقيق التنمية الشاملة من خلال رفع معدلات جودة الحياة ومستوى المعيشة وتقديم أرقى الخدمات في مختلف القطاعات، وتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين، وعندما يكون الإنسان هو المنطلق والهدف فلا بد من تميز هذه التجربة المستمدة من فكر متجدد يرمي إلى رفاهية وسعادة وازدهار الأجيال المقبلة.

كان لنهج المكافأة والمتابعة والمحاسبة والشفافية، واستقطاب الكفاءات البشرية، وتعظيم الإنجازات وتقدير أصحابها، وتمهيد الطريق أمام الشباب، وتبني الحلول التكنولوجية والرقمية المتقدمة، أثر كبير في تطوير مستوى الخدمات الحكومية في الدولة، حتى أضحت حكومة الإمارات أنموذجاً للإدارة الرشيدة والمستدامة في المنطقة والعالم، ودافعاً لكثير من الحكومات لاستلهام تجربتها.

«الاتحاد»