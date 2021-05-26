محلل عن زيارة بلينكن للقاهرة: أميركا تحتاج دور مصر المحوري

أحمد عاطف (القاهرة)

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في كلمة خلال زيارة للقاهرة، أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة ومصر تعملان معاً من أجل السماح للإسرائيليين والفلسطينيين بالعيش في سلام وأمن، موضحاً خلال مناسبة في السفارة الأميركية في القاهرة، أن مصر شريك حقيقي وفعال في التعامل مع العنف في الآونة الأخيرة بين إسرائيل والفلسطينيين.

وخلال زيارة قصيرة اجتمع بلينكن مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية سامح شكري، ومدير المخابرات العامة عباس كامل، في القصر الرئاسي بالقاهرة.

وأوضح الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن زيارة بلينكن للقاهرة توجه واضح وصريح بأن الإدارة الأميركية في حاجة لمصر لأنها الدولة الأكبر في الإقليم، لافتاً إلى أن العلاقات تدار عبر مصالح مشتركة.

وأضاف فهمي لـ«الاتحاد» أن المحادثات التى تمت فى القاهرة أوضحت أن أميركا مهتمة بالملف الفلسطيني والتهدئة فيه، فيما دفعت مصر إلى جانب هذا الملف بأزمة سد النهضة الإثيوبي، مشيراً إلى أن بلينكن تحدث عن تفعيل الدور المصري ودعمه فى الكثير من الملفات التي على رأسها مكافحة الإرهاب والتهدئة فى فلسطين.

وأشار فهمي إلى أن الفترة الحالية تحتاج وضع إطار للعلاقات الجديدة التي تبنى على أسس ومنافع مشتركة بين مصر وأميركا، لاسيما فى عدة ملفات كليبيا وغيرها.

ووصل بلينكن إلى القاهرة بعد زيارة القدس ورام الله، وزار الأردن أيضاً في إطار جولة بالشرق الأوسط تهدف إلى تعزيز وقف إطلاق النار الذي أنهى أسوأ قتال منذ سنوات بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة.

ووصل بلينكن إلى القاهرة بعد زيارة القدس ورام الله، وسيزور الأردن أيضاً في إطار جولة بالشرق الأوسط تهدف إلى تعزيز وقف إطلاق النار الذي أنهى أسوأ قتال منذ سنوات بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة.