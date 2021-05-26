العجز في سوق النفط العالمية يصل إلى هذا المستوى

تورجوك (روسيا) (رويترز) - قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الأربعاء إن التقديرات الحالية للعجز في سوق النفط العالمية حوالي مليون برميل يوميا.

جاءت التصريحات قبل أيام من محادثات مفاوضي أوبك+ عبر الإنترنت.

ومن المقرر أن تضيف منظمة أوبك وحلفاؤها ومن بينهم روسيا في إطار المجموعة المعروفة بـ«أوبك+» نحو مليوني برميل يوميا إلى إنتاج النفط حتى نهاية يوليو. ويُعقد الاجتماع المقبل لأوبك+ في أول يونيو.

وذكر محللون أن أي زيادة لإنتاج إيران النفطي، إذا ما أدت المحادثات بين واشنطن وطهران لرفع العقوبات، يمكن أن تضيف ما بين مليون ومليوني برميل يوميا فضلا عن الزيادة التدريجية للإمدادات من أوبك+.

وقال نوفاك للصحفيين اليوم «وضعنا في اعتبارنا دائما عودة النفط الإيراني. ينبغي أن نضع ذلك في الحسبان.. سنجري معا حسابات التوازن (بين العرض والطلب)».