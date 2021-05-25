حلول مستدامة

تحتاج منطقة الشرق الأوسط إلى ما هو أبعد من وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس»، لتحقيق وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار. حلول تكون قادرة على تغيير الواقع، بداية من بناء الثقة بين الأطراف، وانتهاء بطَيِّ صفحة الصراع وترسيخ السلام.

الإمارات، من منطلق التزامها الثابت باستقرار المنطقة، وصون السلم والأمن الدوليين، تؤكد دعم الجهود الإقليمية والأميركية والدولية للبناء على ما تحقق، والدفع باتجاه حلول شاملة ومستدامة، تقود إلى تنمية المجتمعات، وتعود بالخير على شعوبها.

سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، شدَّد مجدداً، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، على الدور المهم لـ«اتفاقيات إبراهيم» في تعزيز الأمن والاستقرار، وتحقيق السلام الشامل، وعلى أهمية التطلع نحو مستقبل مشرق للمنطقة تسوده قيم التسامح والتعايش، والمُضِيِّ قُدُماً في مسار البناء والتنمية.

تبقى القضية الفلسطينية العنصر الأساسي للاستقرار في الشرق الأوسط، ولا بد من تحريكها باتجاه إعادة بناء الثقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وصولاً إلى حلِّ الدولتين سبيلاً وحيداً. والمطلوب الآن، كما قال بلينكن في بداية جولته بين تل أبيب ورام الله، «إيجاد أفق سياسي يلبي طموح الشعبين، ويحافظ بشكل متساوٍ على كرامتهم وحريتهم وأمنهم».

المرحلة المقبلة تحتاج بلا شك إلى الكثير من العمل الشاق، لكن نجاحها ممكن إذا توافق جميع الأطراف على أن الهدف النهائي هو طَيُّ صفحة الكراهية، وتحقيق السلام للمنطقة بأكملها.

«الاتحاد»