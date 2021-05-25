جون تيري على خطى لامبارد وجيرارد

أنور إبراهيم (القاهرة)

أبدى النجم الإنجليزي المخضرم جون تيري لاعب تشيلسي السابق والمدرب المساعد حالياً لـ«دين سميث» المدير الفني لفريق أستون فيلا، رغبته الشديدة في أن يصبح مديراً فنياً على غرار ما فعله زميلاه في منتخب الأسود الثلاثة الإنجليزي، فرانك لامبارد وستيفن جيرارد.

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وقال في تصريحات لصحيفة التايمز: طموحي واضح جداً، وأمامي هدف محدد ونهائي، وهو أن أصبح الرجل الأول، وأن أتولى قيادة فريق تشيلسي مستقبلاً. وأضاف تيري: أتمنى أن يكون الفريق الذي سوف أقوده عند حسن ظني، وأن أحقق معه البطولات والألقاب.