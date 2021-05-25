«الطوارئ والأزمات» تعتمد نسبة تطبيق نظام العمل الحضوري بأبوظبي

اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي تطبيق نظام العمل الحضوري بنسبة 60% من الموظفين والعاملين وعمال عقود الخدمات والتعهيد الموجودين في مقار العمل لدى الجهات الحكومية وشبه الحكومية في الإمارة، وذلك ابتداءً من 30 مايو 2021.

وأكدت اللجنة استمرار تطبيق نظام العمل عن بُعد لكل من الموظفين الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاماً، وللموظفين المصابين بأمراض مزمنة وضعف المناعة، والموظفين من أصحاب الهمم، والموظفات الحوامل والمرضعات، وأحد الوالدين من الموظفين ممن لديهم أبناء يتلقون التعليم عن بُعد، وفي المراحل الدراسية العاشرة فما دون حتى انتهاء العام الدراسي الحالي.

واعتمدت اللجنة استمرار دورية الفحص للموظفين لدخول مقار العمل على نفقتهم الخاصة مع إلزام غير المطعمين بالفحص أسبوعياً، وإلزام المطعمين الذين مرت 28 يوماً من تلقيهم الجرعة الثانية بالفحص شهرياً، مع استثناء الذين يحملون شهادة استثناء من التطعيم من تحمل تكلفة الفحص.

ويستثنى من إجراء الفحص لدخول مقار العمل المطعمون في برامج التطعيم الوطنية والمتطوعون في الدراسات السريرية للقاح الذين تظهر حالتهم الخاصة (حرف الE أو النجمة الذهبية) على تطبيق الحصن.