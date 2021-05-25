رد فعل الفنانين بعد بتر قدم شريف دسوقي

أحمد عاطف (القاهرة)

وجه عدد كبير من الفنانين رسائل دعم ومساندة للفنان المصري شريف دسوقي بعد خبر بتر قدمه أثناء إجراء عملية جراحة، مؤكدين أنه صاحب موهبة مميزة، لا يمكن التخلي عنها.

وتفاعل الفنانون عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر» مع ما حدث، فكتب الفنان أحمد السعدني، لم يحالفني الحظ لالتقي بالفنان الكبير شريف الدسوقي، ولكن كفرد من جمهوره العريض أتمنى له الشفاء العاجل وعبور هذا الابتلاء الصعب، ألف سلامة يا استاذ، ونشر الفنان والسيناريست عمرو محمود ياسين صورة لزميله الفنان شريف دسوقي، وكتب:«ألف سلامة عليك، أكيد ده اختبار كبير من ربنا، ولكن قدر الله وما شاء فعل.. خلي بالك على صحتك وتماسك وبإذن الله هنشتغل مع بعض قريبًا، لأني من معجبينك، وأول عمل يكون فيه دور مناسب هسعد بوجودك فيه ولتستمر الحياة.. خليك قوي».

من جانبه طالب الفنان المصري أحمد أمين الجمهور بالدعاء لشريف دسوقي وكتب:«يارب أنت السند لكل من ليس له سند.. الحمد لك على كل ما تقضي.. نسألك الشفاء.. والعفو.. يارب يقوم أقوى وأكثر تألقًا.. إنك على كل شيء قدير.. ألف سلامة عليك يا فنان»، مضيفاً:«أدعو للفنان شريف دسوقي يقوم لنا بالسلامة».

إلى ذلك، كتبت الفنانة مي كساب عبر حسابها بموقع التغريدات «تويتر»:«ألف سلامة عليك يا شريف دسوقي، وإن شاء الله تقوم لنا بالسلامة، وترجع تنور شغلك، بإذن الله العلي الكريم».

وكتبت الفنانة نشوى مصطفى:«ألف ألف سلامة عليك يا أستاذ يا عظيم يا جميل، ربنا يتم شفاك وترجع بسرعة تملى الدنيا تمثيل ونتعلم منك يا نجومية»، ووجه تامر عبدالمنعم لشريف دسوقي رسالة أكد فيها استعداده لأي مساعدة وكتب:«أنا في غاية الحزن لما حدث مع الزميل الفنان شريف دسوقي، حيث تم بتر ساقه بعد إجرائه عملية جراحية كبرى، وعلى أتم الاستعداد للمساعدة في أي شيء يحتاجه هذا الفنان الجميل، الله الشافي يا شريف».

