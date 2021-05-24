ما هو الفطر الأبيض الذى يحذر العلماء منه؟

أحمد عاطف (القاهرة)

لم يعد مرض الفطر الأسود هو سيد الموقف والبحث عبر منصات التواصل ومواقع الانترنت، لاسيما بعد التحذيرات من ظهور ما يسمى بالفطر الأبيض والذى بدأت تظهر اعراضه فى مناطق بالعالم والأسباب والذي تؤدي إلى الإصابه به.

وبحسب أطباء فإن مرضى "كوفيد 19" يصابون بالفطر الأبيض عندما يتلقون دعما بالأكسجين أن يتلامسوا مع هذه الجراثيم الفطرية خاصة إذا لم يتم تعقيم أجهزة التنفس بشكل صحيح، كما أن استخدام المنشطات وماء الصنبور والمرطب الملحق بأسطوانة الأكسجين، كل ما سبق يؤدي لزيادة خطر التعرض للفطر الأبيض، إضافة إلى أنه يصيب الرئتين بنفس طريقة فيروس كورونا، وعلى الرغم من أن أصحاب مرض الفطر الأبيض نتيجتهم سلبي كورونا ولكنهم يعانون للغاية من هذة العدوى الشديدة، ويعتبر أخطر من الفطر الأسود حيث يؤثر على الرئتين وكذلك الأظافر والجلد والكلي.

عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا في مصر محمد النادي أوضح أن الفطر الأبيض مرض قديم ومرتبط بانخفاض المناعة، ملافتاً إلى أن الإعلام يلعب دورا في التهويل، وطمأن المصريين بشأن انتشار الفطر الأسود والأبيض كون الحالات تكاد تكون منعدمةلا سيما أنه غير معد.

وبحسب مركز السيطرة على الأمراض والوقاية الأميركي "cdc"، فيطلق على الفطر الأبيضداء المبيضات الغازي على الدم أو القلب أو العينين أو المخ أو العظام وأجزاء أخرى من الجسم، ويطلق عليه أيضا اسم "داء المبيضات"، وتتم الإصابة به لذوات الأشخاص من أصحاب المناعة المنخفضة كمن خضعوا لجراحات والذين يخضعون للغسيل الكلوي، مؤكدين أنه ينتج عن خميرة تسمي المبيضات يمكنها العيش في مناطق كالأمعاء أو المهبل أو الفم أو الحلق.