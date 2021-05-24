قصة الصحفي الذي اختطفت بسببه طائرة «ريان إير»!

أدانت دول غربية بيلاروسيا لتحويلها مسار طائرة كانت تمر عبر أجوائها واعتقال صحفي معارض من مواطنيها كان على متن الطائرة.

وتم احتجاز الصحفى المنشق رومان بروتاسيفيتش الذى كان على متن الطائرة بعد تحويل مسار الرحلة الى العاصمة البيلاروسية مينسك بسبب مزاعم بوجود تهديد بوجود قنبلة.وأثارت المناورة غضباً دولياً.

ومن المتوقع أن يقرر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على بيلاروسيا مساء اليوم الاثنين، عندما يجتمع رؤساء وزراء دول التكتل الـ27 في بروكسل بعد إجبار طائرة شركة ريان إير على الهبوط واعتقال أحد الصحفيين كان على متنها.

وعلى الطاولة، من بين تدابير أخرى، فرض عقوبات مستهدفة على الأشخاص المسؤولين عن الهبوط القسري للرحلة التجارية التي كانت بين أثينا وفيلنيوس.

ووصف ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ذلك بأنه «محاولة صارخة أخرى من قبل السلطات البيلاروسية لإسكات جميع أصوات المعارضة».

وقال «إن السلطات البيلاروسية، فى تنفيذها لهذا العمل الإجبارى، قد عرضت سلامة الركاب وأفراد الطاقم للخطر»، ودعا إلى إجراء تحقيق دولي والإفراج عن بروتاسيفيتش.

وأضاف أن «الاتحاد الأوروبي سينظر في عواقب هذا الإجراء بما في ذلك اتخاذ إجراءات ضد المسؤولين».

وسيناقش قادة الاتحاد الأوروبي ردهم على ما وصفوه بأنه «اختطاف»، وما وصفته وزارة الخارجية الأميركية بأنه تصرف «صادم».

وكانت الطائرة متوجهة إلى ليتوانيا، ولكن بيلاروسيا أرسلت طائرة حربية لإجبارها على الهبوط، بحجة وجود تهديد بقنبلة. واعتقلت السلطات في بيلاروسيا الصحفي رومان بروتاسيفيتش بعد هبوط الطائرة.