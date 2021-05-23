راشد بن حميد يبحث التعاون مع رئيس الاتحاد الماليزي

عجمان (الاتحاد)

التقى الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد كرة القدم، في مكتبه بإمارة عجمان، داتو حامدين محمد أمين رئيس الاتحاد الماليزي، الذي يتواجد في الدولة مع منتخب بلاده المشارك في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023.

وبحث الطرفان سُبل التعاون المشترك بين الاتحادين على صعيد المنتخبات الوطنية والمسابقات وغيرها من الجوانب التي تسهم في تطوير اللعبة في البلدين، حضر اللقاء محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة.