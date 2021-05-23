«ريسنج سيتي» تشهر نادي لوس أنجلوس

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

وقعت مجموعة ريسنج سيتي جروب الدولية، اتفاقية مع شركة نيو بارتنر الأميركية اتفاقية لإشهار نادي ريسنج لوس أنجلوس، في يوليو المقبل، ليشارك في الدوري الأميركي، لتكون لتصل المجموعة إلى 6 أندية حول العالم.

ويملك مجموعة ريسنج سيتي جروب ناصر التميمي لاعب السلة الدولي الأسبق والأمين العام لاتحاد المصارعة والجودو الحالي، وموريس باجنيلو لاعب الكرة السابق ومؤسس أكاديمية جينوفا الدولية لكرة القدم.

وجاء توقيع الاتفاقية في دبي في حضور التميمي وباجنيلو وباولو أوديرنا، ويجد النادي الجديد دعماً من مصرفيين ورجال أعمال إيطاليين ومنتجي الأفلام في هوليود

وقال ناصر التميمي: أميركا حالياً من أهم الدول التي يمكن الاستثمار في كرة القدم بها، ومن حيث التسويق تعد الأفضل في العالم، لذلك وصلنا فيها بهذه الاتفاقية إلي 3 أندية، وأسعى من خلال خبرتي في مجال الرياضة لتحسين فكر كرة القدم في الإمارات، والتحول إلى «الخصخصة»، وراسينج سيتي جروب متخصصة في مجال كرة القدم تحديداً، ويرتفع عدد أنديتها إلى 6 بعد هذه الاتفاقية، بعضها في الدرجة الثانية، وأخرى في الثالثة، وهي ريسنج مورسيا «إسبانيا»، راسينج كابري «إيطاليا»، رسينج لويس فيلاي «المكسيك»، ريسنج سيجرمنتوا، ريسنج هيوست، وريسنج لوس أنجلوس «أميركا»، والشركة تسعى خلال العامين المقبلين لإضافة ناديين إلى ثلاث في دول أخرى.

وأضاف: أيضاً الشركة تملك 14 أكاديمية على مستوى العالم تحمل اسم جنيفا وهي تنتشر في كندا، وأميركا، المكسيك، كولومبيا، البرازيل، الأرجنتين، إسبانيا، إيطاليا، اليونان، الإمارات، الصين، سنغافورة، وأستراليا، وينتسب لها 25 ألف لاعب، وأيضاً هناك شركة وكيل لاعبين دولية «أنثم» ضمن المجموعة، وشركة ريبس الإمارات لإدارة المنشآت الرياضية والاستشارات.