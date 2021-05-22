«أبوظبي للكتاب» ينتصر للحياة

ثمَّة دلالات ورسائل عديدة يصدرها الحدث البارز الذي يتجسد اليوم في انطلاق الدورة الثلاثين لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث يؤكد المعرض على الدور المعرفي الذي تقوم به الإمارات في إعلاء شأن التواصل الثقافي والإبداعي بين العقول الإنسانية من مختلف الحضارات، وتقدم هذه الدورة ما يزيد على نصف مليون كتاب تغطي أوجه المعارف كافة، فيما يحتفي المعرض عبر دورتين متتاليتين (الثلاثين والحادية والثلاثين) بجمهورية ألمانيا الاتحادية ضيف شرف، تقديراً مستحقاً للروابط الثقافية والحضارية، واحتفاء بالإرث الثقافي التاريخي والملهم لألمانيا.

ويمكننا أيضاً القول، ونحن نستعرض الدلالات التي يعكسها تنظيم «أبوظبي الدولي للكتاب» في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي أوجدتها الجائحة: إنه، بفضل من الله، ثم بحكمة القيادة الرشيدة، وبجهود الطواقم الطبية، ووحدة المجتمع ووعيه وتضامنه، حققت الإمارات نجاحاً كبيراً على طريق التعافي الكامل من التداعيات المختلفة لجائحة كوفيد- 19. ويجيء تنظيم «أبوظبي الدولي للكتاب» ليبرهن على نهج الدولة وقادتها الذي يتأسس على إرادة وحكمة، تضعان المعرفة والوعي في مقدمة وسائل التطور والتقدم.

يذهب عشاق الكلمة والإبداع، والشغوفون بالكتب وعوالمها الساحرة، إلى «أبوظبي الدولي للكتاب» وهم على ثقة مطلقة بأنهم بين أيدٍ أمينة وحريصة كل الحرص على سلامتهم، عبر إجراءات احترازية ووقائية متطورة للحفاظ على صحة وسلامة المنظمين والعارضين والزوار.

أخيراً.. لو أردنا أن نكثف المعنى الأجمل لمشهد الفرح بالكتاب والمبدعين والقراء، المشهد الذي يزين سماء أبوظبي اليوم، فإننا يمكن أن نقول: بالمعرفة تنتصر الحياة، وبالوعي تندحر الجائحات فكرية كانت أو عضوية.

«الاتحاد»