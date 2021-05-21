لمستقبل أفضل

بالتأكيد يستحق وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين وإسرائيل، الذي بدأ سريانه الساعة الثانية من فجر أمس، ترحيباً إقليمياً ودولياً واسع النطاق. فالمواجهات كانت تنذر بتفجر أزمة إقليمية خارج السيطرة. لكن وقف إراقة الدماء هو خطوة أولى لا بد من البناء عليها للحيلولة دون العودة مرة أخرى إلى جولة جديدة من الصراع الدامي.

وبالتالي يتعين إجراء «حوار جادّ لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع»، كما قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وهنا يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية أساسية في السعي بجدية أكبر للعودة مجدداً إلى مفاوضات حقيقية تستهدف تحقيق السلام الشامل والدائم والعادل على أساس حل الدولتين.

وعلى الأطراف المعنية استثمار الاهتمام الدولي المكثف الآن بالقضية الفلسطينية للانطلاق نحو آفاق جديدة، تنهي المعاناة وتخفف الآلام حتى تصبح الاعتداءات وأعمال العنف من الماضي البعيد.

وهذا بالتحديد هو ما طالبت به الإمارات مراراً وتكراراً بدعوتها المستمرة إلى تهدئة مستدامة تضمن للمنطقة الأمن والسلام والاستقرار، ولأصحاب القضية حقوقهم التاريخية والقانونية.

بموازاة ذلك لا بد من جهد دولي لإعادة الإعمار والتعافي السريع لضمان استدامة التهدئة.

فالحلول الشاملة الدائمة هي وحدها التي يمكن أن تنهي التوتر والاحتقان، وهي أيضاً الدعائم الحقيقية لمستقبل مزدهر في الشرق الأوسط، بما تقدمه للشعوب من فرص وآمال حقيقية في التعايش الآمن المشترك، بدلاً من الفوضى والدمار والانهيار.

«الاتحاد»