أرض الخير

في الصفوف الأولى دائماً، بكل جبهة ستجد إمارات الخير على خط الدفاع الأول، تبذل قصارى جهدها، وتُسخّر إمكانياتها البشرية والمادية والعلمية، من أجل حياة أفضل للبشرية. حياة خالية من المعاناة، سواء بسبب الفقر أو الأمراض والحروب والأزمات. فهذه هي توجيهات القيادة الحكيمة لتبقى الإمارات دائماً.. نافذة أمل مشرق وبوابة عبور لمستقبل أفضل، لأبنائها ومحيطها العربي ولشعوب العالم.

يتجسد ذلك بأفضل ما يكون في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية الذي زاره، أمس، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

في محراب العلم هذا يعمل، بصمت، الأطباء والباحثون من أجل علاجات باستخدام الخلايا الجذعية للعديد من الأمراض مثل، القلب والسرطان والسكري والتصلب اللويحي، والحالات الحرجة من المصابين بـ «كوفيد-19».

أنموذج إنساني راقٍ يستحق التقدير بعدما نجح في تعزيز استجابة الدولة للجائحة والمساهمة في إيجاد علاجات ناجعة.

تحقق ذلك لأن الدولة وفرت أحدث المختبرات وأفضل التقنيات لتطوير مجالات علاج حيوية مثل، الخلايا الجذعية، في إطار مسعاها لأن تصبح مركزاً إقليمياً للصناعات الدوائية والعلاجات المتقدمة.

بهذه الجهود النبيلة ستحدث الإمارات فرقاً في حياة الملايين، عبر تخفيف آلامهم، لأن «الأمراض هي إحدى أخطر معوقات التنمية، ومصدر أساسي للفقر والتخلف»، كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

«الاتحاد»