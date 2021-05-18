«إتش إس بي سي» توسع نشاط الخدمات الاستثمارية بالسعودية

دبي (الاتحاد) تعمل شركة إتش إس بي سي العربية السعودية على زيادة تركيزها في نشاط الخدمات المصرفية الاستثمارية ونشاط خدمات الوساطة للمؤسسات ونشاط حفظ الأوراق المالية لتلبية احتياجات عملائها من خلال إبرام اتفاقية نقل نشاط إدارة الأصول ونشاط الوساطة للعملاء الأفراد ونشاط الإقراض بالهامش للعملاء الأفراد إلى شركة الأول للاستثمار، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل للبنك السعودي البريطاني (بنك ساب).

وقال ستيفن موس، الرئيس التنفيذي لمجموعة إتش إس بي سي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا: "تسمح هذه الصفقة لشركة إتش إس بي سي العربية السعودية بتركيز مواردها على أنشطتها الرائدة وهي نشاط الخدمات المصرفية الاستثمارية ونشاط خدمات الوساطة للمؤسسات ونشاط حفظ الأوراق المالية حيث ستقدم خدماتها إلى عملاء الشركات والمؤسسات المحليين والدوليين في المملكة العربية السعودية".

تمتلك مجموعة إتش إس بي سي نسبة 51% من شركة إتش إس بي سي العربية السعودية بينما يمتلك البنك السعودي البريطاني (ساب) نسبة 49% منها. وتعد مجموعة إتش إس بي سي المستثمر الأكبر في بنك ساب بحصة تبلغ نسبتها 31٪. ومن المتوقع أن تكتمل صفقة نقل ملكية الأنشطة خلال 2022، بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

وتقدم شركة إتش إس بي سي العربية السعودية خدمات المصرفية الاستثمارية إلى نطاق واسع من عملاء المؤسسات والشركات في القطاعين الحكومي والخاص، ويشمل ذلك شركات القطاع العام، وشركات ومؤسسات القطاع الخاص، والصناديق، والأجهزة الحكومية، والشركات والمؤسسات العائلية.

وتحتل شركة إتش إس بي سي العربية السعودية بصورة مستمرة مرتبة متقدمة في قائمة الشركات العاملة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية عبر نطاق من المنتجات، وتحصد بصورة دورية العديد من الجوائز لما تقدمه من دعم للعملاء ومساهمتها في تطوير أسواق رأس المال في المملكة العربية السعودية.

