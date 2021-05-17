زيدان: رحيلي عن الريال سابق لأوانه

أنور إبراهيم (القاهرة)

نفى الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، الأنباء التي رددتها بعض وسائل الإعلام وأفادت بأنه أبلغ لاعبيه بنيته الرحيل نهاية الموسم، وجاء أول تأكيد لهذا النفي على لسان نجم قلب الدفاع ناتشو، رجل المباراة الأول في لقاء الريال ضد أتلتيك بلباو والذي انتهى بفوز الملكي بهدف في الجولة 37 وقبل الأخيرة من الدوري الإسباني «الليجا».

ناتشو قال في تصريحات للصحفيين: إن زيدان لم يقل شيئاً للاعبين، ولا أحد يعرف بعد ما الذي سيفعله في الموسم القادم، وقطع ناتشو بذلك الطريق على الشائعات التي أثارت ضجة طوال الأيام الماضية. أما الشخص المعني، وهو زين الدين زيدان، فقد تحدث خلال مؤتمر صحفي بعد المباراة وطمأن جماهير الميرينجي وعشاقه في كل مكان. وبدأ كلام بقوله: لا يمكن أن يظل الجميع يتحدثون عن مستقبلي على هذا النحو.. كيف يمكن أن أقول للاعبين إنني سأرحل، بينما نحن مازلنا ننافس على اللقب ونركز على المباريات والتدريبات؟!. وأضاف قائلاً: بنهاية الموسم سنرى ما سيحدث، سعادتي الكبرى عندما أكون مع اللاعبين هنا، أحب مشاهدتهم في التدريبات والمباريات، ولا أعرف ما سيحدث خلال عامين أوثلاثة.. أنا محظوظ بوجودي هنا، ولهذا فإنني أستمتع بكل لحظة أعيشها وأحاول الاستفادة منها.

وعلق قائلاً: قول البعض بأنني أعلنت للاعبين عن رحيلي بنهاية الموسم لكي أهرب من مسؤولياتي، لا أساس له على الإطلاق، لأنني عندما أتولى أمر عمل ما، فإنني أنجزه حتى نهايته.. قد تتغير الأمور ليس بالنسبة لي فقط، وإنما أيضاً بالنسبة لكل الأطراف الأخرى، من أجل مصلحة الفريق والنادي والجماهير.

وأكد زيدان قائلاً: لن أغادر مكاني فجأة؛ لكي لا يقال إنني تركت مشاكل ورائي في هذا المكان الذي أحبه كثيراً، وحتى لا يقال إنني أهرب من المسؤولية. واختتم تصريحاته بقوله: أمامنا مباراة أخيرة وحاسمة في المنافسة على اللقب، فدعونا نركز فيما هو قادم أفضل.