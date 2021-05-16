نقطة انطلاق

الآن، وتحديداً من الإمارات، يبدأ العالم رحلة التعافي من تداعيات جائحة «كوفيد - 19» عبر بوابة السياحة. وليس أفضل من الدولة نقطة انطلاق لاستعادة الحياة الطبيعية عبر العالم، بعد كل هذه الجهود المضنية، والإجراءات المكثفة التي تم اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا وأعراضه الجانبية، الصحية والاقتصادية.

بذلت الإمارات - بتوجيهات القيادة الحكيمة - على مدار 18 شهراً جهداً استثنائياً على مختلف المحاور لمواجهة «الجائحة»، إجراءات احترازية، وحملة تطعيم موسعة، وخدمات رعاية صحية هائلة، وخطط طوارئ لتمويل ودعم الاقتصاد.. وأيضاً بحملة مساعدات إغاثية طبية وغذائية واسعة النطاق لمساعدة الفرق الطبية في العديد من دول العالم على مكافحة تفشي الفيروس.

الآن «نستطيع رؤية الضوء في نهاية النفق الذي مرت به البشرية خلال عام ونصف»، كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. وها هي الإمارات تأخذ بيد العالم للمضي قدماً صوب التعافي الحقيقي، باستضافة سوق السفر العربي في دبي.

فهنا نضع للعالم خريطة طريق للخروج من أسوأ أزمة في تاريخ السياحة، التي يعني انتعاشها، عودة الاقتصاد العالمي لنشاطه المعهود بوتيرة ما قبل «الجائحة». فالسفر قاطرة الاقتصاد.

وهكذا تعطي الإمارات أنموذجاً في تحويل التحديات إلى فرص، والأزمات إلى بدايات لنجاحات جديدة في شتى القطاعات.

"الاتحاد"