راشد بن حميد يتوج شباب الأهلي بكأس رئيس الدولة

رضا سليم (دبي)

توج الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد كرة القدم، شباب الأهلي بكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، في نسختها الـ 44، بعد فوزه على النصر 2-1، في المباراة النهائية باستاد هزاع بن زايد.

وبدأت الاحتفالية بتكريم طاقم التحكيم، بقيادة عمار الجنيبي، وحضر مراسم التتويج محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، وأحمد بن درويش عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس لجنة المسابقات، وإبراهيم عبدالملك نائب رئيس مجلس إدارة شركة شباب الأهلي، وعدد من الشخصيات، كما تم تسليم ميداليات المركز الثاني إلى لاعبي النصر.

وجاء فوز «الفرسان» باللقب العاشر، ليضمن مقعداً مباشراً في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، كما نجح مهدي علي مدرب شباب الأهلي في حصد 3 بطولات مع «الفرسان» في 153 يوماً.

في الوقت الذي قدم فيه اتحاد الكرة احتفالية رائعة للحدث الكبير، خاصة أن النهائي شهد عودة الجماهير من جديد إلى المدرجات، كما تزين استاد هزاع بن زايد باللوحات الرائعة وشعاري الفريقين، بالإضافة إلى الألعاب النارية والليزر، والتي رسمت الكأس الغالية في سماء الاستاد، وكانت مراسم التتويج في توقيت متميز، حيث بدأ تتويج لاعبي «الفرسان» بالكأس في الساعة 10:10 مساءً، ليكون أفضل تتويج لشباب الأهلي بالكأس العاشرة، حيث تسلم ماجد ناصر كابتن الفريق كأس البطولة.

وتحول الاستاد بعد التتويج إلى احتفالية كبيرة لنجوم «الفرسان» الذين تسابقوا في التقاط الصور التذكارية مع الكأس، وعلى منصة التتويج، في ليلة من ليالي الانتصارات لبطل أغلى البطولات.