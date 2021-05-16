«الصحة» تحذر من وسائل طبية لغسيل الكلى

سامي عبد الرؤوف (دبي)

طلبت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، من جميع المنشآت الصحية وممارسي الرعاية، اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال وقف استخدم العديد من التشغيلات المتعلقة بالوسيلة الطبية bellco TM extracorporeal blood lines المصنعة من قبل شركة ميدترونيك والمستخدمة للتحكم ومراقبة تدفق غسيل الكلى.

وأشارت الوزارة، إلى أن هذه التحذير يعود لعدم ضمان تعقيم التشغيلات المذكورة، لافتة إلى أنه يتوجب على ممارسي الرعاية الصحية وقف الاستخدام في حال التشغيلات المذكورة وإعادتها للمورد.

وفي سياق متصل، حذرت الوزارة من وسائل طبية أخرى، تستخدم لنفس الغرض (التحكم ومراقبة مسار تدفق غسيل الكلى)، وهي: Azure TM، astra TM ipgs and Percpta TM، serena Tm، وذلك لوجود خطأ في برمجة الوسائل الطبية المذكورة.

وأكدت الوزارة، على ضرورة مراجعة الشركة المصنعة (ميد ترونيك)، لعمل التحديثات اللازمة والبرمجة المطلوبة، تفادياً لحدوث أي خطأ أو قصور عند الاستخدام.

إلى ذلك، أوقفت الوزارة، استخدام الوسيلة alaris infusion pump moudle 8100 bez el، بسبب انفصال وتشقق قطعة من الوسيلة المذكورة، مما يؤدي إلى توصيل المحاليل بشكل غير دقيق إلى المرضى، حيث يحدث تدفق حر للمحاليل وبالتالي زيادة أو نقص في توصيل المحاليل وانقطاع العلاج.

وشددت الوزارة على أنه في حال حدوث أي أعراض جانبية، يجب الإبلاغ عبر التطبيق المخصص، أو من خلال الإيميل الإلكتروني لقسم الرقابة الدوائية بالوزارة.