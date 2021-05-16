اتفاقية تعاون بين الاتحاد العراقي ومركز «فيفا» الطبي بدبي

منير رحومة (دبي)

وقع الاتحاد العراقي لكرة القدم ومركز فيفا الطبي المتميز في دبي اتفاقية تعاون لعلاج اللاعبين العراقيين، وذلك بحضور كل من أياد بنيان رئيس الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، ويوسف حسين السّهلاوي النائب الأول لرئيس اتحاد الكرة، وعلاء الدين عطاري الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات الصحية والطبية «HMS» دبي، والدكتور مراد الغرايري المدير الطبي التنفيذي بمركز «فيفا» الطبي المتميز بدبي.

وأشاد أياد بنيان بدعم الإمارات واتحاد الكرة للكرة العراقية في مختلف المجالات، والعلاقات الوطيدة التي تربط الشعبين، مؤكداً أن الاتفاقية تسهم في توفير خدمات طبية على أعلى مستوى للاعبي المنتخبات العراقية خلال الفترة المقبلة.

وثمن يوسف حسين الاتفاقية، مؤكداً مباركة اتحاد الكرة لهذا التعاون، ومشيداً بالعلاقات القوية بين الاتحادين الإماراتي والعراقي، والحرص الكبير على توفير كل سبل الدعم للكرة العراقية في مختلف المجالات، كما أشاد بالسمعة المرموقة لمركز فيفا الطبي في دبي، والكفاءات الطبية التي يملكها، والخدمات الراقية التي يقدمها للرياضيين.

وقام الوفد المشارك في توقيع الاتفاقية بزيارة المركز، والقيام بجولة في مرافقه، والاطلاع على الخدمات الطبية التي يقدمها للرياضيين بصفة عامة ولاعبي كرة القدم بصفة خاصة، سواء من داخل الدولة أو خارجها، حسب أحدث معايير الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم.