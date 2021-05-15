نعم للحوار.. لا للعنف

فلسطينياً، وإسرائيلياً، يستحق الشعبان العيش بكرامة تحت سقف الأمن والأمان، الذي لا يحققه سوى سلام مستدام، يتم الاتفاق عليه من خلال الحوار أولاً وأخيراً، وليس العنف الذي لا يجر سوى الموت والدمار.

على مدى 6 أيام من تصعيد الصواريخ والغارات بين قطاع غزة وإسرائيل، والصدامات والمواجهات في الضفة الغربية والقدس المحتلة وأراضي 48، لم تشهد أرض الواقع أي تغيير سوى تراكم الصور البشعة من الدماء والخراب.

الإمارات وانطلاقاً من تأكيدها الدائم على نبذ العنف والكراهية، تضم صوتها إلى دعوات الوقف الفوري للأعمال العدائية، وحث جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واتخاذ خطوات للالتزام بوقف إطلاق النار وبدء حوار سياسي، وعلى استعداد تام لدعم جميع الجهود التي تهدف إلى تحقيق هذه الغاية.

لا بد من توقف جميع الأعمال والممارسات الاستفزازية والانتقامية. فلا يمكن حل الصراعات إلا عن طريق نشر السلام. والأحداث الأليمة الحالية إنما تؤكد ضرورة البدء في الحوار والمصالحة، ولذلك تراهن الإمارات على «اتفاقيات إبراهيم» سعياً للسلام والازدهار للأجيال الحالية والمقبلة.

يستحق الفلسطينيون والإسرائيليون السلام المستدام، لكن يجب أن نفسح من أجل تحقيق هذا السلام، المجال أمام طريق واضح ومباشر للدبلوماسية والحوار يذلل أي صعوبات أو عراقيل بعيداً عن آلة الدمار التي بالتأكيد لن تحقق شيئاً سوى إطالة أمد المعاناة هنا وهناك.

"الاتحاد"