عيد سعيد

أيام مباركة وسعيدة تهل دوماً على شعب الإمارات ودولتنا الحبيبة، باليمن والخير والبركات لتزداد بهجتنا وفرحتنا، في وطنٍ غالٍ يقدم لأبنائه كل أسباب السعادة والراحة بتوجيهات القيادة الحكيمة، حتى صارت أيامه أعياداً لا تنقطع بفضل الله تعالى.

عيد جديد يحل علينا ومجتمعنا -على العهد به- متمسك بقيمه النبيلة وتقاليده الأصيلة، يواصل تحت راية القيادة الغالية مسيرة البناء والعطاء في شتى الميادين من أجل دفع عجلة التنمية في الداخل، وتخفيف معاناة الشعوب وإحلال الأمن والسلام عبر العالم.

رسالة حضارية خالدة زرع بذرتها الأولى الآباء المؤسسون، وفي ظلالها وعلى نهجها تمضي المسيرة صوب الخمسين الجديدة بطاقة الشباب وحكمة الكبار وتعاضد شتى أطياف المجتمع. عطاء متجدد يتدفق بلا توقف، يزيد تماسك المجتمع ورفاهيته واستقراره، لتبقى الإمارات واحة الأمان والرخاء والازدهار.

و«الاتحاد» في هذه المناسبة الكريمة تتقدم للقيادة الحكيمة بخالص التهاني والتبريكات مع أخلص التمنيات لشعب الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة والأمتين العربية والإسلامية بأن يعيد العلي القدير أيام العيد السعيد على الجميع، باليمن والخير والبركات والمحبة والسلام.

«الاتحاد»